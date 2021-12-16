Очільник фракції "Слуга народу" звинуватив екс-президента у брехні.

Народний депутат України Петро Порошенко пояснив, що не "вривався" в прямий ефір телеканалу "Рада", а допомагав якійсь жінці пройти до туалету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова фракції "СН" Давид Арахамія на брифінгу, розповідаючи про нараду в керівництва парламенту щодо роботи телеканалу "Рада".

Арахамія звинуватив Порошенка в брехні.

За його словами, на нараді в керівництва парламенту "він (йдеться про Порошенка – УНІАН) на самій нараді сказав, що він пропускав в туалет якусь жінку, а насправді він зайшов і кричав щось там". Арахамія переказав слова Порошенка, що, мовляв, що "він (йдеться про Порошенка – УНІАН) просто йшов повз і побачив жінку, яка не могла піти в туалет, і я їй допомагав".

Водночас Арахамія підкреслив, що ці слова не відповідають дійсності, оскільки на трансляції телеканалу "Рада" видно, що Порошенко зайшов в студію і щось там кричав.

Читайте такожУ Дніпрі Порошенко сховався в машині від питання ветерана про корупцію – блогерСвоєю чергою у коментарі журналістам Порошенко зазначив, що обладнану на другому поверсі будівлі парламенту "незрозумілу конструкцію" він не вважає студією.

За його словами, було порушено рішення парламенту, яке стосується порядку висвітлення роботи ВР, яке не передбачає жодних нових форматів і створення так званої "студії" у кулуарах.

Депутат також наголосив, що у час, коли діє рішення парламенту про роздержавлення державних ЗМІ, в часи війни з держбюджету виділяється майже півмільярда гривень на телеканал, який є державним і який хочуть зробити пропагандистським.

Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко увірвався в прямий ефір телеканалу "Рада", і відбулась словесна перепалка з народним депутатом України Данилом Гетманцевим (фракція "Слуга народу").

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Автор: Надя Пришляк