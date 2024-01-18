Секретар РНБО зазначив, що Захід повинен готуватися до фрагментації РФ.

Захід повинен готуватися до фрагментації Російської Федерації. Події, що відбуваються в Республіці Башкортостан, початок цього процесу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що башкири – це окремий народ, який не має ніякого відношення до росіян.

"Захід повинен готуватися до фрагментації Росії, яка буде обов'язково. Те, що ми сьогодні бачимо, - це тільки початок цього великого процесу, який на Росії обов'язково розгортатиметься найближчим часом", – зазначив чиновник в коментарі LIGA.net.

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За його словами, "деякі із західних країн вважають, що розпад Росії зашкодить якимось процесам", але в 1991 році великі країни теж вважали, що розпад СРСР не відбудеться.

"Це все була трата часу, тому що не може існувати ніяке СНД, так само, як і не можуть існувати на території Росії окремі народи без створення своїх країн. Нові країни обов'язково з'являться на карті, яка зараз належить РФ", – підсумував Данілов.

Протести в Башкортостані - останні новини

У місті Баймак тисячі росіян вийшли на нову акцію протесту на підтримку місцевого активіста Фаіля Алсинова, якого засудили до чотирьох років позбавлення волі. Перша акція пройшла 15 січня.

За різними даними, засуджений виступав проти того, щоб місцевих жителів відправляли воювати в Україну, або ж негативно висловився на адресу трудових мігрантів із Середньої Азії і жителів Кавказу. Після оголошення йому вироку біля будівлі суду почалися зіткнення і затримання.

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