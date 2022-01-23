За словами народного депутата, президент РФ є "гопником", який нападає тільки на тих, кого бачить слабкішим за себе.

На тлі інформації про можливе військове вторгнення Росії в Україну народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що президент РФ Володимир Путін є "Гітлером XXI століття", проте наша країна зуміє дати йому відсіч.

Кожне українське місто перетвориться у фортецю на шляху російського окупанта, заявив Гончаренко в інтерв'ю "Дощ".

Політик нагадав, що Росія напала на Україну не вчора, а 8 років тому. І тому міркування про вторгнення країни-агресора повинні вийти з "паралельної реальності", адже мова йде не про гіпотетичний сценарій, а про війну, яка вже йде багато років.

"Путін розуміє тільки силу. Путін це такий, планетарного масштабу, гопник... Ви йдете вулицею, і на зустріч до вас йде гопник. Він іде і дивиться, ви готові до його атаки чи ні. Якщо ви готові, він на вас не нападе. Якщо ви розхристані, розхлябані, випили, то тоді він на вас нападе",

Саме тому, що Путін розуміє тільки силу, вказав Гончаренко, США, Великобританія, Литва, Латвія, Естонія, Чехія і Канада надсилають Україні зброю.

"І коли Путін буде розуміти, що його дорога по українській землі буде покрита кров'ю російських солдатів, це єдине, що зможе його зупинити", - додав депутат.

Також він висловився про міжнародну підтримку України. Політик оцінив її високо, але зазначив, що позиція Німеччини зараз викликає питання.

"Я взагалі вважаю, що все, що ми бачимо зараз - шантаж з боку Путіна... По Німеччині - у них є травма Другої світової війни... Почуття провини перед Росією. Тільки чомусь Німеччина забуває, що режим Гітлера завдав важкі рани не тільки народу Росії, а народу України й Білорусі навіть більшою мірою. І це у них проходить повз... Як на мене, Гітлером XXI століття якраз є Путін", - заявив Гончаренко.

Читайте такожРосія призначить Мураєва головою окупаційної адміністрації після вторгнення - МЗС БританіїГоворячи про спроби мирного врегулювання, депутат вказав, що дипломати повинні розмовляти і намагатися знайти розв'язання проблеми, а військовим все одно потрібно готуватися.

"Україна зараз створює територіальну оборону і десятки тисяч українців в неї вступають. Потрібно розуміти, що кожне українське місто перетвориться на фортецю на шляху російського окупанта. Це єдине, що зупинить Путіна",

Гончаренко оцінив готовність суспільства до ймовірного вторгнення. Він вказав, що серед українців зараз дійсно є напруга, але паніки немає. Люди стежать за новинами й головний показник готовності - тисячі українців, які йдуть в територіальну оборону. Вони показують, що Україна готова до війни, люди готові захищати країну зі зброєю в руках.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що США не виключають "військової протидії" у разі нападу РФ на Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: