Екс-депутат вважає, що Путін давно звик працювати з людьми, які постійно припускаються помилок.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України та спроб взяти Київ за три дні, зараз плани окупантів звелися до мінімальної мети - захопити всю Донецьку та Луганську області.

Про це в інтерв'ю НВ заявив екс-депутат Держдуми РФ, а нині - український бізнесмен Ілля Пономарьов.

Говорячи про те, як зміна військових планів позначилася на настрої Путіна, Пономарьов зазначив: "Як він налаштований — складно сказати. Мені здається, що він жодним чином не може прийняти:"Щось йде не так". З іншого боку, навряд чи він розуміє, наскільки все йде не так".

Екс-депутат також нагадав, що Путін давно звик працювати з людьми, які постійно припускаються помилок.

"Він звик до того, що працює з ідіотами, які весь час косячать. Він про це часто говорить: мовляв, нема на кого покластися. Тому, я думаю, для нього це погане становище з армією не є великим сюрпризом. Питання: чи розуміє він, наскільки далеко зайшла ситуація?",- зазначив Пономарьов.

Війна в Україні: дані станом на 26 травня

Ворог продовжує наступати на сході. Зараз російські окупанти зосередили зусилля на захопленні Донецької та Луганської областей. З цією метою противник стягнув додаткові сили до районів поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська, також ЗС РФ намагається взяти під повний контроль Лиман.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, найближчими днями окупанти прискорять битву за Сєвєродонецьк. Противник визначив пріоритетне просування на схід і захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на північний захід від Сєвєродонецька і завершити оточення Луганської області.

Крім того, російські війська роблять спроби відновити наступ на Слов'янськ, покращуючи тактичне положення в районі Ізюму Харківської області.

До острова Зміїний в Чорному морі ЗС Росії пригнали захоплений катер ВМС Україна. За даними військових, рашисти планують провокації.

Росія продовжує блокувати морські порти та вивозить вкрадене українське зерно. Кремль загрожує заходу продовольчою кризою в обмін на зняття санкцій.

Також 26 травня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що Москва чекає від Києва прийняття окупації територія. Президент України Володимир Зеленський відповів, що Україна не згодна поступатися Росії своєю територією.

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