Серед іншого Україна в ПАРЄ підіймає тему "Північного потоку-2" і того, що російський газ є брудним з усіх точок зору.

Російський газ є небезпечною зброєю в руках президента РФ Володимира Путіна.

Про це українська делегація нагадала членам Парламентської асамблеї Ради Європи, розповів член української делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарность"), пише "Україна 24".

Він нагадав, що російський газ є брудним з усіх точок зору - як політичної, так і екологічної.

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"Я підіймаю тут тему "Північного потоку-2" і того, що російський газ є брудним з усіх точок зору. З точки зору того, що від нього фінансується війна і вбивства як в Україні, так і в Сирії, підриви складів у Чехії, "Новачок" у Солсбері тощо. Так і з точки зору його небезпеки екологічної, бо Росія - це найбільший у світі виробник метану і забруднювач метаном навколишнього середовища. Метан - це газ, який поруч з вуглекислим газом створює той самий парниковий ефект, глобальне потепління та інші проблеми. Росія - це 20% світових викидів метану. Про це треба нагадувати європейцям. Вони дуже опікуються і хвилюються питаннями екології, тож треба і це використовувати, щоб донести до них небезпеку російського газу", - сказав Гончаренко.

Він також розповів, що підготував на сесію ПАРЄ заяву, яку підтримали інші країни, щодо потреби зменшення залежності Європи від російського газу.

"Хочу подякувати колегам з різних країн, які підтримали цю заяву. Вона набрала необхідну кількість голосів і тепер буде офіційно внесена в документи цієї сесії ПАРЄ - так звана письмова декларація, офіційна заява. Крім того, ми розповсюджуємо тут листівки "Putin is a killer, gas is a weapon" (Путін - вбивця, а газ - це зброя). Ця тема є важливою і її необхідно підіймати", - сказав Гончаренко.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 27 вересня, у Страсбурзі розпочалася осіння сесія ПАРЄ, яка триватиме до 30 вересня.

Бюро ПАРЄ відмовилось включити до порядку денного сесії дебати про політичні переслідування корінних народів в окупованому Росією Криму.

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проекту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

У липні повідомлялося, що Європейська комісія почала вивчати офіційний запит України про консультації у зв’язку домовленістю США та Німеччини стосовно завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Автор: Олександр Топчій