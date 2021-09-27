Українські питання не потрапили до порядку денного осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це повідомила народний депутат України, член постійної делегації у ПАРЄ Леся Василенко (фракція "Голос") на сторінці в Facebook.
"Страсбург вітає сонячно, а от настрої цієї сесії не дуже. На жаль, в Асамблеї страх бути забрендованими "русофобами" паном Толстим (голова російської делегації в ПАРЄ Петро Толстой - УНІАН) превалює над обов'язком захищати принципи міжнародного права і права людини, записані в Конвенції", - зауважила Василенко.
За її словами, це видно по тому, що українські питання не потрапляють в порядок денний сесії.
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"Наприклад, тема дебатів "Політичні переслідування корінних народів в Криму Російською Федерацією", запропонована нашою делегацією, не отримала підтримки на бюро, де власне ці теми затверджуються. Пояснюють тим, що в червні буквально була ухвалена резолюція про права кримськотатарського народу", - повідомила Василенко.
Вона зазначила, що "є нюанс і з вибором судді від України в ЄСПЛ. Хоча в делегатів є розуміння, що суддю від України вже давно треба змінити (років зо два як), проте йти в обговорення ситуації на політгрупах не сильно хочуть".
Василенко також повідомила, що середа, 29 вересня, буде присвячена доповідям і резолюціям з екологічних прав людини і клімату.
За її інформацією, на поточній сесії ПАРЄ відбудуться дебати щодо ситуації в Афганістані, а також щодо міграційної кризи в Латвії, Литві і Польщі та щодо кризи на Західних Балканах.
"Все важливе, але затримання і тортури в Криму, так само як і порушення під час виборів в РФ, точно мали б доповнити ці теми", - переконана Василенко.
Як повідомлялося, сьогодні у Страсбурзі розпочалася осіння сесія ПАРЄ, яка триватиме до 30 вересня.
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