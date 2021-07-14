Зеленський озвучив цю пропозицію в Німеччині.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що питання будівництва газопроводу "Північний потік-2" не повинен обговорюватися на переговорах у нормандському форматі.

Про це він розповів в інтерв'ю "News24 Russia".

Раніше Володимир Зеленський запропонував обговорювати питання будівництва "Північного потоку-2" в рамках нормандського формату, оскільки запуск газопроводу несе потенційну загрозу безпеці України.

"Нормандський формат або інші подібні формати - це політичні майданчики для обговорення ситуації в Україні. Це не має нічого спільного з такими комерційними проектами, як "Північний потік", "Північний потік-2" або транзит газу через Україну", - заявив Путін.

Читайте такожУкраїні потрібні гарантії у разі запуску "Північного потоку-2" - ЗеленськийТакож Путін зазначив, що Росія буде дотримуватися контракту з транзиту газу через Україну навіть після запуску газопроводу.

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже існуючим "Північним потоком-1".

Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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Автор: Людмила Жерновська