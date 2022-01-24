Рабінович вірить у запевнення Росії, що вона не збирається нападати на Україну.

Співголова фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабінович відреагував на інформацію щодо призначення Євгена Мураєва керівником уряду в разі вторгнення та окупації України Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту Рабінович зазначив, що попри запевнення Росії, що напад не планується, виникла "нова страшилка, що після вторгнення Москви уряд очолить Євген Мураєв".

"Це ніяк не безневинний жарт, хоча й дурний", - зазначив Рабінович.

Він зазначив, що йдеться про фейк, оскільки Мураєв "під російськими санкціями" і тому він навряд чи підходить для ролі прем’єра.

Читайте такожБлінкен відповів на закиди Зеленського і перерахував, що США роблять для стримування РосіїРабінович вважає, що ця істерія щодо нібито можливого нападу Росії на Україну робиться для того, щоб змусити Зеленського "взяти на свій борт усю групу колишнього режиму – Порошенка, Турчинова, Луценка та всю їх команду".

За його словами, "у кукловодів є рішення, що Порошенко повинен стати прем’єр-міністром при Зеленському". При цих словах народний депутат України Петро Порошенко, який сидів поруч з Рабіновичем на погоджувальній раді, лише усміхався і більше ніяк не реагував.

Рабінович, звертаючись до колег і голови ВР Стефанчука, сказав: "Якщо є у вас совість, якщо у вас є відповідальність перед країною, то давайте зараз сядемо в літак, зустрінемося з російськими депутатами, обговоримо питання, а потім повернемося в Україну і розповімо народу, чи є небезпека вторгнення в Україну...".

Рабінович зазначив, що якщо депутати на таке не погоджуються, то вони не хочуть миру, а хочуть "сіяти паніку і продовжувати істерію".

Читайте такожВеликобританія відкликає частину співробітників з посольства у КиєвіРабінович переконаний, що ні про який напад Росії мова не йде, а нагнітання ситуації відбувається для того, щоб люди не думали про підвищення тарифів і про провал економіки.

У свою чергу голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, посміхаючись, відповів на пропозицію Рабіновича полетіти в Москву на переговори: "дуже цікава пропозиція, але я під санкціями Росії".

Він зазначив, що в такій ситуації такі "зустрічі навряд чи допустимі та логічні".

Кремль може "коронувати" Мураєва в разі вторгнення в Україну - що відомо

У МЗС Британії заявили, що Росія збирається призначити Мураєва головою окупаційної адміністрації після вторгнення в Україну. В офіційному прес-релізі було зазначено, що Кремль розглядає можливість вторгнення і окупації України і сподівається поставити в Києві проросійського лідера.

Мураєв відреагував на цю інформацію заявою, що зараз він знаходиться під санкціями РФ через конфлікт з депутатом від "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

В офісі президента закликали серйозно поставитися до даної інформації, але самого Мураєва назвали "смішною фігурою".

Вас також можуть зацікавити новини: