Прем’єр-міністр висловив сподівання, що під час 7-го засідання Ради асоціації будуть обговорені пріоритетні напрямки взаємодії та сфери спільного інтересу для виконання Угоди про асоціацію та досягнення її цілей.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль домовився із віце-президентом Європейської комісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем та комісаром Європейського Союзу з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї провести чергове засідання Ради асоціації в Брюсселі 11 лютого 2021 року.

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Як повідомляє прес-служба уряду, про це вони домовилися в ході онлайн-зустріч.

Глава уряду підкреслив, що Україна докладає максимум зусиль з метою імплементації цілей Угоди про асоціацію з ЄС.

«Ми продовжуємо проводити системні реформи та глибокі перетворення. Європейська інтеграція є основою програми дій уряду, а виконання Угоди про асоціацію - є нашою дорожньою картою реформ», - наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр висловив сподівання, що під час 7-го засідання Ради асоціації будуть обговорені пріоритетні напрямки взаємодії та сфери спільного інтересу для виконання Угоди про асоціацію та досягнення її цілей.

«Очікую, що майбутня зустріч забезпечить прогрес у подальшому розвитку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, що буде відображено у підсумкових документах», - підкреслив Шмигаль.

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Автор: Леся Лещенко