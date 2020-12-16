Верховна Рада достроково припинила повноважень народного депутата України, «мажоритарника» Руслана Требушкіна.
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Як передає кореспондент УНІАН, за постанову «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Руслана Требушкіна» (реєстраційний номер 4446) проголосували 327 народних депутатів.
Зокрема, постановою передбачено припинити достроково повноваження Требушкіна, який обраний в одномандатному виборчому окрузі № 50, Донецька область, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.
Як відомо, Требушкіна обрано на посаду Покровського міського голови Покровського району Донецької області.
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