Україна повернула інкасаторів, затриманих в Угорщині, – Сибіга

Міністр повідомив, що вони вже перетнули кордон України.

Українській стороні вдалося забезпечити звільнення семи громадян, яких раніше затримали в Будапешті. Про це на своїй сторінці в X повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

"Я вже повідомив президента, що нам вдалося забезпечити звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті. Вони вже в безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали необхідну допомогу. Я дякую нашій команді в МЗС та посольстві України в Угорщині, а також нашим правоохоронним органам, урядовим установам, державним банкам та всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення", – написав Сибіга.

Затримання українців в Угорщині: що відомо

Нагадаємо, раніше угорська сторона сама заявляла про плани вислати затриманих українців. Зазначалося, що в Угорщині їх затримали на двох автомобілях, в яких перевозили загалом 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

Відео дня

Тим часом в Україні відкрили кримінальне провадження у зв’язку з викраденням семи працівників. Зазначається, що розслідування триватиме за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

Вас також можуть зацікавити новини: