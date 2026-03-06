Україна повернула інкасаторів, затриманих в Угорщині, – Сибіга

Українській стороні вдалося забезпечити звільнення семи громадян, яких раніше затримали в Будапешті. Про це на своїй сторінці в X повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.
"Я вже повідомив президента, що нам вдалося забезпечити звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті. Вони вже в безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали необхідну допомогу. Я дякую нашій команді в МЗС та посольстві України в Угорщині, а також нашим правоохоронним органам, урядовим установам, державним банкам та всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення", – написав Сибіга.
Затримання українців в Угорщині: що відомо
Нагадаємо, раніше угорська сторона сама заявляла про плани вислати затриманих українців. Зазначалося, що в Угорщині їх затримали на двох автомобілях, в яких перевозили загалом 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
Тим часом в Україні відкрили кримінальне провадження у зв’язку з викраденням семи працівників. Зазначається, що розслідування триватиме за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).