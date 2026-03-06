Не буде жодної угоди: Трамп назвав єдиний можливий сценарій для Ірану

Президент США сказав, що хоче, аби Іран став "економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше".

Президент США Дональд Трамп заявив, що у США не буде жодної угоди з Іраном, окрім безумовної його капітуляції. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social.

"Жодної угоди з Іраном не буде, крім безумовної капітуляції! Після цього і виборів великого і прийнятного лідера ми, а також багато наших чудових і дуже хоробрих союзників та партнерів, будемо невпинно працювати, щоб повернути Іран із краю прірви", - зазначив президент США.

За його словами, мета Сполучених Штатів і союзників - зробити Іран "економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше".

Відео дня

"В Ірану буде велике майбутнє. "Зробимо Іран великим знову (MIGA!)"", - додав Трамп.

Інші заяви Трампа щодо Ірану

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп відповів, коли США завершать операцію в Ірані. За його словами, він не встановлює жодних часових рамок для цього. "У мене немає часових обмежень ні на що. Я хочу, щоб це було зроблено", – заявив президент США під час телефонної розмови з журналістами.

Також Трамп сказав, що хоче обирати нового лідера Ірану. На його думку, Вашингтон має "разом з Іраном" визначити людину, яка очолить країну після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї. Він припустив, що син покійного лідера Моджтаба Хаменеї, якого називали одним із головних претендентів на владу, навряд чи стане наступником. Тим часом можливими кандидатами він вважає різні політичні фігури, включно з вигнаним іранським кронпринцом Резою Пахлаві, сином останнього шаха Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини: