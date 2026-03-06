З початком великої війни перевезення товарів за цими сухопутники коридорами постійно скорочувалося.

Угорщина та Словаччина можуть завдати шкоди українській логістиці. Як пише "Економічна правда", сукупне перевезення українських товарів через два ці сухопутні коридори невелике, тому шкода може не критичною, але відчутною.

За даними авторів, 2025 року Україна загалом імпортувала товарів майже на 85 млрд доларів, а експортувала на понад 40 млрд доларів. При цьому через Угорщину пройшло 3% вітчизняного експорту і 2,5% імпорту. А через Словаччину - 2,5% експорту і 2,6% імпорту

Видання зазначило, що Угорщина важлива для України як постачальник енергії та промислових товарів. Найбільше Україна купує там гази нафтові, електроенергію, легкові автомобілі, кабель і електричну апаратуру. "Це не ті товари, без яких країна зупиниться за один день. Але це саме ті товари, через які швидко ростуть витрати бізнесу, якщо постачання починає буксувати", - пишуть автори.

Досить критичною є залежність від Угорщини в деяких категоріях: Угорщина продала Україні нафтових газів на 440 млн доларів (чверть імпорту). Також ця країна забезпечила понад третину імпорту електроенергії, 26% імпорту кабелів та ізольованих проводів, 37% імпорту ізоляційної арматури.

У Словаччини Україна купує нафтопродукти, автомобілі, гази нафтові, електроенергію і сталевий прокат. Також Словаччина постачає майже п'яту частину імпорту електроенергії, 26% імпорту некрейдованого паперу і картону, 17% смол і поліуретанів, а також 22% котлів для центрального опалення.

"Словацький напрямок, у порівнянні з угорським, має більшу вагу не в грошах, а в логістиці. Через словацьку ділянку кордону у 2025 році пройшло 11,5 млн тонн товарів – це 21% усього потоку товарів через кордон України з країнами Європейського Союзу. Через угорську – 3,7 млн тонн, або лише 7%", - додало видання, зазначивши, що поступово частка перевезень падає, а маршрути перевезень переорієнтовуються на Румунію та Польщу.

Видання робить висновок, що точкові удари по логістиці все ж можуть бути болючими: "довші черги, жорсткіші перевірки, обмеження на постачання енергоносіїв та "нерви" на ринку пального, проблеми з аварійним постачанням електроенергії, повільніший пропуск вантажів". Загалом подібні дії можуть відчутно нашкодити українському бізнесу в умовах війни.

Заява Орбана про зупинку транзиту українських товарів

Як писав УНІАН, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина зупинить транзит важливих товарів для України, якщо роботу нафтопроводу "Дружба", по якому Угорщина отримує нафту з РФ, не буде відновлено. Він нагадав, що бензин та дизель Угорщина вже не постачає до України.

Викрадення українських інкасаторів в Угорщині

Нагадаємо, що угорські податкові та митні органи затримали сімох інкасаторів, що перевозили цінності Ощадбанку. Їх фактично взяли у заручники та публічно наголосили, що ці люди "відмивали гроші". Національна поліція України порушила кримінальне провадження у зв'язку з викраденням інкасаторів.

Згодом Україні вдалося забезпечити звільнення семи громадян, яких утримували в Будапешті. Вони вже в безпеці та перетнули український кордон.

