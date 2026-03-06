Президент України наголосив, що російські окупанти не відмовляються від війни.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців у зв’язку з приїздом на Донеччину констатував, що російські загарбники продовжують здійснювати підготовку до весняного наступу.

Глава держави відзначив зусилля захисників України з 28 окремої механізованої бригади, 100 окремої механізованої бригади, 24 окремої механізованої бригади та 36 бригади морської піхоти.

"Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни, й тут, на Донеччині, на весну готують наступ", - наголосив Зеленський.

Як відзначив президент, важливо, щоб українські позиції були сильними і щоб забезпечення бригад було достатнім.

"Хлопці тримаються, тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ. Усім нашим партнерам, – в Америці, у Європі, де завгодно, – варто чітко розуміти, що Путін, іранський режим, Північна Корея, Лукашенко та інші подібні [режими, - ред. ]дружать тільки заради того, щоб таке, як із нашим Донбасом, робити там, де вони хочуть. Зло треба зупиняти. Українці тут, на Донбасі, саме це й роблять", - констатує Зеленський.

Він подякував усім, хто з Україною, і всім, хто б’ється проти Росії, хто захищає життя.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Зеленський заявив, що російські окупанти хочуть створити в Україні проблеми з водопостачанням. З цієї метою ними готуються удари по відповідній інфраструктурі.

