Зеленський отримав запрошення до 'Ради миру' Трампа, але не поспішає погоджуватися, - FT

Президент США Дональд Трамп направив українському лідеру Володимиру Зеленському запрошення приєднатися до Ради миру, пише Financial Times з посиланням на свої джерела. Однак Україна поки не поспішає погоджуватися на пропозицію, оскільки серед запрошених до Ради є російський диктатор Володимир Путін і білоруський глава Олександр Лукашенко.
"Перш ніж прийняти запрошення, Зеленський хоче краще зрозуміти, як буде працювати рада, і чи має намір Трамп зробити її незалежною або замінити раду, яка в даний час обговорюється американськими та українськими переговірниками в рамках мирного плану щодо припинення війни з Росією", - пише видання.
Раніше повідомлялося, що Трамп запросив Володимира Путіна взяти участь у Раді миру, створеній для врегулювання конфлікту в Газі та інших геополітичних осередках, потенційно включаючи Україну. А всього через кілька годин після цього РФ обрушила на Україну масовану ракетно-дронову атаку, атакувавши енергетику в декількох областях і позбавивши Київ електроенергії, води та опалення.
Також, за словами Офісу президента, Зеленський ще не прийняв рішення про свою участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Як повідомив один із чиновників, президент поки що залишиться в Києві для координації заходів реагування на надзвичайну ситуацію, спричинену атакою Росії.
Очікувалося, що президент України зустрінеться з Трампом і європейськими лідерами на швейцарському курорті і, можливо, підпише ключовий документ про економічне процвітання країни, який був узгоджений з США. Однак зараз неясно, чи відбудеться ця зустріч, повідомив чиновник.
Рада миру - новини
Трамп запросив до своєї Ради миру вже понад 50 країн. Американський лідер хоче, щоб у четвер, 22 січня, в Давосі був підписаний повний текст конституції та повноважень Ради.
Тим часом, за даними ЗМІ, президент Франції Еммануель Макрон не планує приймати запрошення до Ради миру Трампа.