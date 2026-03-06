У Новій Гвінеї виявлено два види ссавців, які вважалися вимерлими тисячоліття тому

Імовірність виявлення одного виду ссавців, який вважався зниклим, "практично дорівнює нулю", а виявлення двох – "безпрецедентна подія", каже біолог Тім Фланнері.

Австралійські дослідники зробили унікальне відкриття – вони виявили в тропічному лісі в Папуа-Новій Гвінеї два види сумчастих, які вважалися вимерлими 6000 років тому.

Як пише The Guardian, ця пара є рідкісним прикладом "таксонів Лазаря" – видів, що зникли з палеонтологічного літопису в далекому минулому, які згодом були виявлені вижившими.

Один з видів – смугастий опосум з надзвичайно довгим четвертим пальцем, удвічі довшим за інші пальці, який він використовує для вилучення та поїдання личинок деревоточців. Викопні знахідки раніше вказували на те, що цей вид, відомий як карликовий довгопалий опосум (Dactylonax kambuayai), мешкав у центральному Квінсленді Австралії близько 300 000 років тому, але зник під час льодовикового періоду. До недавнього відкриття було відомо, що він мешкав у Західній Папуа приблизно до періоду 6000 років тому.

Інший вид – кільцехвостий кажан (Tous ayamaruensis), який тісно пов'язаний з австралійським великим кажаном, але має непокриті шерстю вуха і сильний чіпкий хвіст, який використовується для захоплення. Вперше його описав покійний австралійський зоолог Кен Аплін, який зібрав воєдино фрагменти скам'янілостей, знайдених в Західній Папуа в кінці минулого століття. Дослідницька група виявила, що цей вид все ще мешкає в тропічних лісах.

Австралійський вчений Тім Фланнері, який очолював групу дослідників, каже, що ймовірність виявлення одного виду ссавців, який вважався вимерлим тисячоліттями, "майже дорівнює нулю".

Які шанси знайти два види? "Це безпрецедентне і справді новаторське відкриття – знайти два таксони Лазаря", – каже він.

Обидва види мешкають в низинних гірських лісах на малонаселеному півострові Пташина Голова, також відомому як Фогелькоп, на північному заході індонезійської частини Нової Гвінеї.

Їхнє існування було встановлено завдяки фотографіям, зробленим місцевими та незалежними дослідниками, фрагментам скам'янілостей і, у випадку з довгопалим опосумом, музейному екземпляру, зібраному в 1992 році, але спочатку помилково ідентифікованому та використаному в навчальних цілях.

