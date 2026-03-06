Ціни на нафту різко зросли: 'чорне золото' подолало психологічну позначку

Причиною стала війна на Близькому Сході, яка спричинила хвилю порушень на енергетичних ринках.

Вперше за майже два роки вартість нафти марки Brent досягла позначки в 90 доларів за барель. Водночас американська нафта WTI вперше з квітня 2024 року перевищила 85 доларів за барель, пише Bloomberg.

Зазначається, що причиною різкого зростання цін на "чорне золото" стала війна на Близькому Сході, яка спричинила хвилю порушень на енергетичних ринках, а судноплавство через Ормузьку протоку майже повністю зупинилося.

Ціни на нафту зросли навіть після того, як президент США Дональд Трамп попередив про "неминучі дії" з метою зниження тиску на ціни, а Міністерство фінансів послабило обмеження на можливість Індії купувати російську нафту.

Відео дня

Водночас інвестиційний банк Goldman Sachs попереджає, що у разі тривалого блокування протоки ціни можуть перевищити 100 доларів за барель.

Напруження на ринку вже відчувається і в інших сегментах енергетики. Ф’ючерси на дизель у Європі за тиждень підскочили більш ніж на 50%, що стало рекордним зростанням.

Зазвичай через Ормузьку протоку проходить близько 20 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів на добу.

Ціни на нафту - прогнози

Експерти повідомляли, що ціни на нафту залишатимуться на відносно високому рівні в найближчі місяці.

Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі попередив, що війна на Близькому Сході може підняти ціни на нафту до 150 доларів за барель.

Вас також можуть зацікавити новини: