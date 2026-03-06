Пєсков хитро відповів про допомогу Ірану у війні із США та Ізраїлем

Прессекретар Путіна залишив без коментарів питання про військову підтримку Тегерана.

Речник Кремля Дмитро Пєсков ухилився від прямої відповіді на запитання про реальну військову підтримку Ірану з боку Росії. Він обмежився лише загальною фразою про "триваючий діалог" з офіційним Тегераном. Про це чиновник заявив під час інтерв'ю для російського "Радіо Маяк", відповідаючи на запитання про характер співпраці двох країн.

Приводом для запитання журналіста стала заява глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі. Іранський дипломат публічно подякував Москві та Пекіну за підтримку "політично та інакше".

Радіоведучий спробував з’ясувати у речника Кремля, що саме означає це "інакше". У Пєскова запитали прямо: "Як інакше Росія допомагає Ірану?".

Відповідь була максимально обережною: "Ми перебуваємо в діалозі з іранською стороною. Ми перебуваємо в діалозі з представниками керівництва Ірану. І ми продовжимо, безумовно, цей діалог", - заявив Пєсков.

Але журналіста така відповідь не задовольнила і він уточнив питання: "Чи є зараз військове співробітництво між Іраном та РФ". На що прессекретар Путіна відповів коротко: "Це все, що я хотів сказати на цю тему".

Які зараз відносини між США та РФ на тлі війну в Ірані

За повідомленням видання The Washington Post, РФ передає Ірану дані для здійснення ударів по військових об'єктах США. Такий крок є першим підтвердженням участі іншої великої держави-суперниці США у військовій конфронтації.

Водночас експерти Інституту вивчення війни звертають увагу на посилення критики з боку російських чиновників щодо військових дій США проти Ірану. Це може свідчити про погіршення відносин між Росією та США.

Погіршення стосунків підтвердив і очільник МЗС РФ Сергій Лавров. За його словами, на саміті в Анкориджі панувала "товариська, взаємоповажна і конструктивна" атмосфера, однак такий позитивний клімат поступово втрачається.

