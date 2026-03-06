Через блокування Ормузької протоки екологічна катастрофа може бути лише питанням часу.

Ормузька протока, яка відділяє Перську затоку від Індійського океану і яка є єдиними виходом з заливу, стала найважливішим інструментом впливу іранського режиму. Як нагадало видання Spiegel, близько однієї п'ятої світової торгівлі нафтою та скрапленим природним газом проходить через цей вузький прохід, а також безліч вантажних суден, що перевозять промислові товари.

Після оголошення блокади з боку Ірану, сотні суден чекають можливості вивезти вантаж нафти та скрапленого газу. Як пишуть автори, блокада призводить до зростання цін на енергоносії та продукти харчування в країнах-споживачах, зокрема у Німеччині.

Екологічні ризики

Екологи попереджають, що якщо танкери й надалі будуть обстрілювати, у море можуть потрапити розливи нафти та токсичних хімікатів. Велика нафтова пляма може бути лише питанням часу. За даними Британського управління морської безпеки, у четвер вранці біля узбережжя Іраку та Кувейту стався вибух на американському нафтовому танкері. Випадково, корабель ще був порожнім і атака не призвела до екологічних наслідків.

Але Іран продовжує атакувати інші судна. Нафтопереробні заводи та трубопроводи також опинилися під загрозою. Забруднення навколишнього середовища надзвичайно високе навіть без розливу нафти.

"Якщо атаки продовжуватимуться такими темпами, ймовірна величезна шкода навколишньому середовищу, навіть якщо не враховувати розлив нафти із завантаженого танкера", - йдеться у статті.

Навіть без вантажу пошкоджені нафтові танкери викидають забруднюючі речовини. Окрім залишків нафти та палива, у море можуть потрапляти важкі метали, діоксини та так звані багаторічні хімічні речовини, які можуть зберігатися десятиліттями. За даними CEOBS, справжні масштаби екологічної шкоди та небезпеки, з якими стикаються місцеві жителі, у регіоні важко оцінити.

Додаткові вузькі місця

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) роками попереджає про геополітичні ризики в Перській затоці. Але протока – не єдине вузьке місце. Інші маршрути для танкерів з нафтою та зрідженим природним газом також пролягають через деякі з найбільш геополітично нестабільних регіонів.

За даними МЕА, до ризикованих торговельних шляхів належить Малаккська протока в Південно-Східній Азії завширшки 40 кілометрів, через яку транспортується 80 відсотків китайських нафтових поставок. Панамський канал, такий життєво важливий для США, має ширину лише близько 90 метрів у найвужчому місці, а 40 відсотків торгівлі між Азією та Європою проходить через протоку Баб-ель-Мандеб між Єменом та Еритреєю, ширина якої становить менше 30 кілометрів. Протягом місяців хуситське ополчення нападає на торговельні судна та нафтові танкери з Ємену.

До цього додаються ризики, що виникають через так званий російський тіньовий флот. Йдеться про сотні занедбаних танкерів, які, обходячи західні санкції, транспортують російську нафту через світовий океан, часто без належного страхування, з деактивованими транспондерами та сумнівним технічним обслуговуванням. Кожне з цих суден становить потенційну екологічну катастрофу.

Війна в Україні також впливає на світовий океан: кілька днів тому в Середземному морі загорівся 277-метровий танкер зі зрідженим природним газом (ЗПГ), який, очевидно, прямував з Росії до Китаю. "Арктичний метагаз" наразі офіційно зареєстрований у Росії. Раніше він, можливо, був частиною тіньового флоту Росії . За словами спостерігачів, його, ймовірно, атакував український морський безпілотник. Залишається незрозумілим, що сталося з пошкодженим судном. За непідтвердженими повідомленнями, воно затонуло біля узбережжя Лівії. Наслідки для навколишнього середовища там також невідомі. Природний газ складається переважно з метану – потужного парникового газу, який прискорює глобальне потепління.

"Все це демонструє, що залежність від нафти та природного газу є не лише тягарем для клімату, а й ризиком для безпеки. Сам факт того, що танкери перетинають увесь світ, у ці політично напружені часи є ще одним аргументом на користь поступового припинення таких поставок. Вони є ахіллесовою п'ятою західного енергопостачання. Аварії за участю цих плавучих гігантів забруднили б екосистеми, наразили на небезпеку екіпажі та місцевих жителів, а також призвели б до ще більшого зростання споживчих цін", - зробили висновок автори.

Блокада Ормузької протоки

Нагадаємо, що через посилення кризи, спричиненої закриттям Ормузької протоки, можуть виникнути інфляція, проблеми зі сканерами МРТ та квантовими комп'ютерами, а також горіння нафтових родовищ. Експерти вважають, що реальні наслідки можуть проявитися із затримкою, але бути вкрай дестабілізуючими як для країн Перської затоки, так і для світової економіки.

