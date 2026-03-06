Генштаб підтвердив ураження носіїв 'Калібрів' у Новоросійську: пошкоджено два фрегати РФ

Сили оборони завдали болючого удару по морській потужності окупантів.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження щонайменше двох кораблів внаслідок атаки Сил оборони України по військово-морській базі "Новоросійську" 2 березня.

За результатами аналізу підтверджено, що ударом було пошкоджено два кораблі Чорноморського флоту РФ. Йдеться про фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Ступінь пошкоджень цих суден наразі зʼясовується, зазначили у Telegram Генштабу.

"Триває аналіз даних щодо можливих пошкоджень інших суден російських окупантів. Системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", – додали у Генштабі.

Удар по Новоросійську - що відомо

Раніше джерела УНІАН у спецслужбі повідомляли, що внаслідок удару Сил оборони, російський фрегат "Адмірал Ессен" отримав значні пошкодження. Зазначалося, що це судно є носієм восьми крилатих ракет "Калібр".

Також джерела УНІАН повідомили, що в ніч на 6 березня СБУ атакували безпілотниками обʼєкти на території тимчасово окупованого Криму. Зазначалося, що БПЛА уразили виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також місця дислокації військової техніки й особового складу ворога.

