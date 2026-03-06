Найбільша міжнародна авіакомпанія світу готується відновити рейси з Дубая

Відновлення комерційних польотів залежить від кількох факторів.

Найбільша міжнародна авіакомпанія світу Emirates оголосила про відновлення повноцінної роботи своєї мережі в найближчі дні. Авіаперевізник прагне відновити свою роботу після тижневої перерви, спричиненої ракетними ударами з боку Ірану.

Видання Bloomberg пише, що відновлення комерційних польотів залежить від доступності повітряного простору та виконання експлуатаційних вимог.

Авіакомпанія повідомила, що 5 березня з Дубая перевезли близько 30 000 пасажирів. До суботи, 7 березня, - через тиждень після початку військових дій - Emirates планує виконувати 106 щоденних рейсів в 83 пункти призначення, що становить майже 60% маршрутної мережі.

Авіакомпанія з Дубая буде виконувати 11 щоденних рейсів до п'яти аеропортів Великої Британії. Додаткові рейси також пропонуються по всій Індії: до 7 березня Emirates збільшить кількість щоденних рейсів до 22 по всіх дев'яти пунктах призначення в цій країні. Також зараз авіакомпанія обслуговує сім маршрутів у США.

Конкуруюча авіакомпанія Etihad Airways також заявила, що відновлює польоти за приблизно 70 напрямками.

Водночас Qatar Airways, друга за величиною авіакомпанія в регіоні, а також авіакомпанії Бахрейну і Кувейту все ще не виконують рейси, оскільки повітряний простір над цими країнами залишається закритим.

Деякі міжнародні конкуренти Emirates скористалися зупинкою рейсів. Так, Deutsche Lufthansa AG заявила, що збільшить пропускну здатність на далекомагістральних маршрутах в Азію та Африку.

"Ми бачимо, що моделі подорожей можуть змінитися на більш тривалий термін. Потенційно збережені проблеми з безпекою в регіоні Перської затоки можуть також призвести до збільшення трафіку всередині Європи, через європейські хаби або в напрямках США", - сказав фінансовий директор Lufthansa Тілл Штрайхерт.

Вона в Ірані і закриття повітряного простору

Через активні обстріли закриття неба на Близькому Сході перекроїло глобальні маршрути. Повністю або частково недоступним було небо Ірану, Іраку, Кувейту, Ізраїлю, Бахрейну, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Через це ціни на авіаквитки з Європи до Австралії різко зросли. Це пов'язано з тим, що міжнародні авіакомпанії змушені концентрувати рейси в більш вузьких повітряних коридорах.

