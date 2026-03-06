Польща закриває повітряний простір на сході країни біля кордону з Україною

З 10 березня 2026 року до 9 червня поточного року вводяться обмеження на вимогу військового командування з міркувань безпеки.

Польща закриває частину свого повітряного простору на сході країни, повідомляє в Facebook Polska Agencja Powietrznej.

В повідомленні зазначається, що з 10 березня 2026 року до 9 червня поточного року вводяться обмеження на вимогу військового командування з міркувань безпеки.

Пояснюється, що це рішення ухвалено через неодноразовий перетин кордону з боку безпілотників невідомого походження. Обмеження стосуватимуться трьох кілометрів від поверхні землі та охоплять всі повітряні судна, включно й безпілотники. Це означає, що пасажирські літаки, що рухаються на великих висотах, зможуть здійснювати польоти.

Додається, що протягом цього часу здійснювати польоти у цій зоні буде дозволено лише військовим літакам та літакам, що злітають і приземляються в аеропорту Депултиче Крулевське (EPCD) та за умови, що політ попередньо узгоджено з Центром повітряних операцій.

Вдень пілотовані літальні апарати зможуть літати, якщо нададуть план польоту, будуть оснащені робочим транспондером та підтримуватимуть постійний зв’язок з відповідними службами управління повітряним рухом.

Також винятки становитимуть військові літаки та цивільні безпілотники, якщо вони не порушуватимуть зони розпізнавання ППО сусідніх країн – Білорусі та України.

В разі виняткових обставин після отримання дозволу від Служби чергових операцій Центру повітряних операцій також можуть дозволити рейси санітарних авіаційних служб, якщо вильоти стосуватимуться рятувальних операцій, пов’язаних із загрозою життю чи здоров’ю людей і тварин, стихійними лихами, екологічними загрозами або надзвичайними ситуаціями.

Раніше УНІАН повідомляв, що 2-3 березня в Польщі пройшла масштабна загальнонаціональна операція із боротьби з незаконною міграцією. Примітно, що це четверта загальнонаціональна операція такого масштабу та перша у цьому році. Повідомляється, що правоохоронці затримали 1944 особи, серед яких - 91 українець. Влада Польщі вже розпочала понад 110 адміністративних проваджень щодо депортації. Додається, що такі операції тепер будуть регулярними.

Також ми писали, що в Польщі з 5 березня вступили в дію нові положення, які стосуються допомоги громадянам України. Зокрема, скасовуються деякі привілеї, пов'язані з доступом до медичного обслуговування. Тепер частина українців буде змушена платити за лікування в Польщі з власної кишені. Повну безкоштовну медичну допомогу за рахунок NFZ отримуватимуть українців, які легально проживають в країні, працюють, сплачують страхові внески або мають медичну страховку як члени сім'ї працюючої та застрахованої особи. Особи з України, які не входять до цього списку і не працюють у Польщі, повинні будуть, як і інші іноземці, платити за медичні послуги самостійно.

