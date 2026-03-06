Що думають росіяни про війну в Україні: результати свіжого опитування

57% респондентів вважають російські удари по українській енергетичній інфраструктурі виправданими.

Згідно з даними незалежного соціологічного інституту "Левада-центр", підтримка росіян війни в Україні слабшає.

За результатами опитування щодо поглядів росіян на війну в Україні, тільки 24% респондентів хочуть продовження військової операції, що є найнижчим показником з початку проведення цих опитувань.

Водночас 67% респондентів вважають, що Москві час вступати в мирні переговори.

Відзначається, що підтримка переговорів особливо висока серед молоді, жінок, жителів сільської місцевості, людей зі скромними доходами або низьким рівнем освіти, а також тих, хто не схвалює президента Володимира Путіна.

Незважаючи на цю готовність більшості до переговорів, загальна підтримка російських військових залишається високою - 72%, а 57% респондентів вважають російські удари по українській енергетичній інфраструктурі виправданими.

Важливо зазначити, що ці цифри слід інтерпретувати з обережністю, як і в будь-якій країні, де, в умовах відсутності свободи вираження думки, опитування проводяться в атмосфері страху і засудження.

Опитування проводилося з 18 по 25 лютого серед вибірки з 1625 громадян Росії у віці 18 років і старше.

Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський констатував, що російські загарбники продовжують готуватися до весняного наступу.

"Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни, і тут, в Донецькій області, на весну готують наступ", - підкреслив він.

