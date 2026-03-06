МЗС України викликало на "килим" в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини.

Міністерство закордонних справ України наголосило на неприпустимості намагання угорської влади на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном втягувати Україну в угорську виборчу кампанію та внутрішню політику.

Як йдеться у заяві МЗС України, 6 березня до українського зовнішньополітичного відомства було вчергове викликано в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні для надання пояснень щодо обставин та правових підстав затримання співробітників "Ощадбанку".

"Угорському дипломату було наголошено, що українська сторона вважає такі дії неправомірними, вимагає негайного консульського допуску до незаконно затриманих громадян України та їх невідкладного звільнення, а також повернення державного майна", - наголошується у повідомленні.

Як наголошують у МЗС, захоплення заручників і крадіжка майна не залишаться без відповіді. Відтак, Україна залишає за собою право на заходи реагування, зокрема ініціювання санкцій та інших обмежувальних заходів проти причетних до викрадення наших громадян, задіяння необхідних міжнародно-правових механізмів.

"Вкотре наголошуємо, що намагання Угорщини втягнути нашу державу в свою виборчу кампанію та внутрішню політику неприпустимі", - наголошується у повідомленні.

Разом з тим, як відзначають дипломати, Україна прагне розвивати добросусідські, партнерські відносини з усіма сусідніми державами ЄС і НАТО, сподівається на повернення Угорщини до конструктивного русла співпраці.

Затримання інкасаторів в Угорщині

Як повідомляв УНІАН, 6 березня стало відомо, що в Угорщині викрали сімох співробітників державного банку "Ощадбанк", які керували двома банківськими автомобілями, що курсували між Австрією та Україною, і перевозили готівку в рамках регулярних послуг між державними банками.

До цього моменту угорська влада не допустила до українських громадян консулів. Також з ними немає зв’язку.

Вибори в Угорщині

Нагадаємо, що 12 квітня 2026 року в Угорщині відбудуться парламентські вибори, від яких залежатиме, хто буде очолювати країну. Чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан прагне залишитися при владі. Конкурентом його партії "Фідес" виступає опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

