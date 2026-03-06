Угорщина опублікувала відео з затриманням українських інкасаторів

Затримання українців відбувалося на заправній станції в Угорщині.

Уряд Угорщини показав, як відбувалося затримання українських інкасаторських автомобілів і працівників банку співробітниками Антитерористичного центру. Відео опубліковане на YouTube-каналі Magyarorszag Kormanya.

Судячи з кадрів, затримання відбувалося вдень в четвер, 5 березня. Працівників "Ощадбанку", які в інкасаторських автомобілях перевозили гроші та злитки золота, затримали на заправній станції.

За словами угорського уряду, було затримано сімох громадян України, серед яких нібито колишній генерал спецслужб, які перевозили двома броньованими автомобілями 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота з Австрії до України через Угорщину.

Національна податкова та митна служба Угорщини розпочала розслідування через підозру у відмиванні грошей.

Затримання інкасаторів в Угорщині: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що голова правління "Ощадбанк" Юрій Каціон заявив, що фінансова установа має намір захищати свої інтереси та інтереси своїх працівників, безпідставно затриманих в Угорщині, у всіх міжнародних інстанціях. Каціон назвав ганебним той факт, що з українцями досі немає зв'язку ні в рідних, ні в консулів, ні у роботодавця. Він додав, що юристи банку вже працюють в Угорщині, а представники менеджменту вже в дорозі до Будапешту. Каціон додав, що заяви угорської сторони, яка безпідставно ставить під сумнів джерело походження коштів державного банку, отримає окрему юридичну оцінку. Голова правління "Ощадбанку" підкреслив, що кошти та золото перевозяться відповідно до міжнародних угод та мають всі необхідні документальні підтвердження.

Також ми писали, що журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела поділився, що разом з українськими інкасаторами Угорщина затримала колишнього генерала СБУ, який був керівником Центру спецоперацій із боротьби з тероризмом - Геннадія Кузнєцова. Додається, що наразі чоловік перебуває на пенсії. За даними Глаголи, він обіймав керівні посади в Антитерористичному центрі при СБУ, а також був пов’язаний із підрозділом "Альфа".

