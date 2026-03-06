'Свіжих продуктів лишилося на 10 днів': Близький Схід на межі продовольчої катастрофи

Більшість суден, які перевозять продовольство для населення регіону Перської затоки, проходять через Ормузьку протоку.

Частина Близького Сходу фактично відрізана від життєво важливого імпорту продовольства, оскільки судна уникають Ормузької протоки. Це підвищує ризик дефіциту в країнах Перської затоки та посилює тиск на й без того високі ціни на продукти в Ірані.

Газета Financial Times пише, що більшість суден, які перевозять зерно та продовольство для населення регіону Перської затоки, проходять через Ормузьку протоку. З приблизно 30 млн тонн зерна, імпортованого до регіону Перської затоки торік, близько 14 млн тонн припало на Іран, причому більшість цих поставок проходила через заблоковану протоку.

За оцінками компанії Kpler, близько 40% зерна та олійних культур Саудівська Аравія імпортує через свої східні порти в Перській затоці. Об’єднані Арабські Емірати завозять приблизно 90% цих товарів через порт Джебель-Алі в Дубаї. Останній також обробляє контейнерні поставки продовольства та швидкопсувних товарів щонайменше для чотирьох країн – ОАЕ, Саудівської Аравії, Бахрейну та Катару – забезпечуючи близько 45–50 млн людей.

Аналітик Kpler Ішан Бхану вважає, що Іран зіткнеться з серйозною продовольчою проблемою, якщо перебої триватимуть. За його словами, удари США та Ізраїлю можуть перервати ланцюги постачання продовольства та перебити інфраструктуру всередині країни, а будь-яке переривання морських поставок лише посилить цю проблему.

Хоча Іран вирощує значну частину власного продовольства, але він імпортує великі обсяги зерна та олійних культур, які переробляють на кулінарну олію та багатий на білок шрот для кормів тваринам.

За словами аналітиків, практично вся кукурудза, а також великі обсяги сої та пшениці надходять до країни через Ормузьку протоку. Якщо конфлікт триватиме, в країні також можуть виникнути дефіцити цукру та чаю, попередили торгові експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

3 березня Іран заборонив увесь експорт продовольства та сільськогосподарської продукції до подальшого повідомлення, щоб забезпечити населення необхідними товарами. За день до цього міністр сільського господарства Ірану закликав громадян уникати панічних закупівель.

"Пекарням вже розподілили квоту борошна майже на два місяці", – сказав він, додавши, що уряд постачає товари першої необхідності "у достатній кількості та доставляє їх до магазинів".

До початку війни іранські чиновники заявляли, що в країні створено стратегічні запаси у 4 млн тонн пшениці, яких вистачить приблизно на чотири місяці споживання. При цьому ще до бойових дій зростання цін на продукти призвело до того, що дедалі більше іранських домогосподарств опинилися на межі голоду.

Аналітики зазначають, що подальші перебої з імпортом зерна можуть поставлять ще більше домогосподарств на межу гострої нужди, особливо на тлі різкого ослаблення іранського ріала через загрозу подальшої ескалації.

Від війни також можуть суттєво постраждати Кувейт, Катар і Бахрейн, які не мають власних альтернативних великих глибоководних портів і значною мірою залежать від маршрутів постачання через Саудівську Аравію та ОАЕ.

Щодо самих ОАЕ, то схоже, що дефіцит там пояснюється радше накопиченням запасів населенням, а не системними збоями постачання. Міністерство економіки та туризму ОАЕ намагається запобігти панічним настроям, наголошуючи, що ситуація перебуває під контролем

Водночас генеральний директор логістичної компанії Kühne+Nagel Штефан Пауль повідомив, через бойові дії на Близькому Сході Дубай опинився на межі справжньої продовольчої кризи – запасів свіжих продуктів залишилося лише на 10 днів.

"Оскільки більшість продуктів імпортується, запаси, особливо свіжих товарів, можуть швидко вичерпатися", – зауважив він.

Ситуація погіршується тим, що близько 18% світових потужностей вантажних авіаперевезень наразі недоступні через обмеження повітряного простору в районі Перської затоки. Повітряним транспортом перевозять, зокрема, лікарські препарати з регульованою температурою, а також свіжі фрукти та швидкопсувні продукти.

Наразі логісти шукають альтернативні маршрути, наприклад, доставляючи товари літаками до Саудівської Аравії з подальшою перевезенням вантажівками.

Війна в Ірані – головні новини

Військове керівництво США очікує, що конфлікт з Іраном триватиме ще кілька місяців. Адміністрація Дональда Трампа, за даними джерел Politico, не була повністю готова до такого масштабного протистояння. Зараз Пентагон прагне посилити присутність у регіоні засобів протиповітряної оборони, зокрема компактних і недорогих систем для боротьби з безпілотниками, над розробкою яких відомство працювало останні кілька років.

Раніше президент США Дональд Трамп казав, що операція в Ірані займе приблизно чотири тижні. В свіжій заяві держсекретар США Марко Рубіо заявив, що найсильніші удари американських військ по Ірану ще попереду.

