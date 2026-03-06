РФ хоче залишити ЄС без газу: готується глобально перенаправити свої енергопотоки

Віцепрем'єр РФ Новак підтвердив, що Європа може залишитись без російського ЗПГ, адже Москва домовляється з іншими покупцями.

Росія готується до радикального розвороту свого енергетичного експорту на Схід. Віцепрем'єр РФ Олександр Новак оголосив про бажання перенаправити поставки зрідженого природного газу (ЗПГ) з європейського ринку до країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, повідомляє Reuters.

На тлі війни в Ірані та можливих чергових санкцій з боку ЄС за агресію проти України Кремль не хоче чекати нових обмежень. Новак вже обговорив стратегію з найбільшими енергетичними компаніями країни й оголосив, що пріоритет продажів змістився на Схід.

"Наші компанії розглядають можливості, не чекаючи подальших обмежень з боку Європи, укласти нові довгострокові контракти з нашими партнерами та перенаправити частину газу з Європи до інших країн, зокрема Індії, Таїланду, Філіппін та Китайської Народної Республіки", - сказав чиновник.

Переговори з новими покупцями вже тривають. Росія шукає так звані "дружні країни". Новак підкреслив, що йдеться про довгострокові угоди. Москва сподівається змінити логістику найближчим часом, але залишається відкритим питання, чи вистачить потужностей для такого масштабного маневру, акцентує агенція.

Reuters зазначає, що цього тижня диктатор РФ Володимир Путін пригрозив негайно зупинити постачання до Європи. Причина - різкий стрибок цін через кризу в Ірані. Це болюче вдарить по ЄС, адже Брюссель планував повністю відмовитися від російського ЗПГ лише до кінця 2026 року, а від трубопровідного газу - до осені 2027-го.

Ситуація на енергетичному ринку через війну в Ірані

За повідомленням Sky News, блокада Ормузької протоки може призвести до катастрофічних наслідків для світової економіки. Збільшення цін на природний газ може спричинити прискорення інфляції в найближчі місяці.

Конфлікт в Ірані може призвести до припинення експорту енергетичних ресурсів країнами Перської затоки "протягом кількох днів". У Катарі попереджають про ціни на нафту до 150 доларів за барель.

Внаслідок війни в Ірані Китай зупинив експорт бензину та дизельного пального. Уряд Китаю наказав провідним нафтопереробним компаніям країни призупинити експорт цих видів палива.

