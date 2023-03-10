Прайс наголосив, що США та партнери не можуть залишатися байдужими до цього.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки відреагували на останній масований удар Росії по Україні, який стався вночі 9 березня. Речник Держдепу Нед Прайс заявив, що Штати разом із союзниками й партнерами не залишатимуться байдужими та докладатимуть зусиль, щоб такі атаки не стали нормою, як хоче РФ.

Як повідомляє "Укрінформ", під час брифінгу Прайс зазначив, що від минулої масштабної атаки по українських містах минуло лише кілька тижнів. Тоді ворог бив складах із сільськогосподарською продукцією, по об’єктах енергетичної та іншої критичної інфраструктури. За словами речника Держдепу, це свідчить про рівень жорстокості росіян.

"Тож наш обов’язок полягає в тому, щоби працювати із союзниками й партнерами по всьому світу, аби чітко наголосити, що це не може бути нормою. Ми не можемо залишатися байдужими до цього", – наголосив Прайс.

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Атака по Україні 9 березня

Вночі 9 березня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти влаштували чергову масовану атаку із застосуванням ракет різного базування та дронів-камікадзе. В декількох областях пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що під час цього удару російські війська вперше обстріляли Україну одразу шістьма ракетами "Кинджал".

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що енергетики продовжують працювати над усуненням наслідків атаки. Найскладнішою ситуація залишається в Харкові та на Житомирщині.

У Росії також прокоментували удар по Україні. У Міноборони РФ заявили, що ця атака нібито була відповідь на події у Брянській області, що сталися на початку березня.

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