Проти ухвалення цього закону висловилися 28% респондентів.

Майже 60% жителів України підтримують ухвалення закону про всеукраїнський референдум.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 2-3 лютого.

Читайте також"Є винятки": заступник спікера Ради назвав п'ять питань, які не можуть бути винесені на референдумТак, ухвалення закону про всеукраїнський референдум підтримують 58% опитаних. Проти ухвалення цього закону висловилися 28% респондентів. Не визначилися з відповіддю – 14%.

Опитування проводилося серед 2 тис. українців віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) – на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більш як 2,2%.

Всеукраїнський референдум в Україні: що відомо

26 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№ 3612), внесений президентом Володимиром Зеленським.

Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, однак лише після ухвалення окремого закону, який врегулює таку процедуру.

Референдум за народною ініціативою проголошується президентом України згідно з Конституцією України. Всеукраїнський референдум проголошується на вимогу не менш як 3 млн громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тис. підписів у кожній області.

За законом, на референдум можна винести лише одне питання.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України; про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

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Автор: Антоніна Доломанжи