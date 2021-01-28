У жовтні КСУ ухвалив рішення, яким скасував недостовірне декларування.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відправив лист до Венеціанської комісії, у якому просить надати роз'яснення щодо законопроектів «Про конституційний порядок» і «Про порядок розгляду справ і виконання рішень Конституційного суду України».

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Про це йдеться у повідомленні на сайті комісії.

Лист датований 26 січня 2021 року.

Цей запит є продовженням рекомендацій Комісії, висловлених у двох невідкладних висновках від грудня 2020 року про законодавчу ситуацію щодо механізмів протидії корупції та реформи Конституційного суду після рішення КСУ від жовтня 2020 року за запитом президента Володимира Зеленського.

Конституційна криза

27 жовтня 2020 р. Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

18 листопада заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС.

Група до 1 грудня мала розробити узгоджені законопроекти щодо внесення змін до Кримінального кодексу, законів "Про запобігання корупції" та "Про Конституційний суд України", які обумовлені рішенням КС.

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Автор: УНІАН