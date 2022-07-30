Китай погрожував США рішучою відповіддю, якщо офіційні особи зважаться на цей візит.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирушила в Азію з робочими візитами. Ймовірно, вона навідається в Тайвань, попри вкрай негативну реакцію Китаю. Кілька хвилин тому борт з Пелосі вилетів з авіабази Ендрюс.

Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.

Охороняє спікерку ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем "Рональд Рейган". Ймовірно, Пелосі полетить у Тайвань, як і планувала. Однак цей візит викликав вкрай негативну реакцію Китаю. Влада країни публічно пригрозила США непередбачуваними наслідками.

На тлі ймовірного візиту Пелосі на острів Китай перекидає військову техніку для навчань у провінцію Фуцзянь, яка межує з Тайванем. До речі, Пелосі та її прес-служба все ще не підтверджують, чи відбудеться цей візит.

На час публікації за польотом Пелосі стежать понад 46 тисяч людей.

Дебати навколо візиту Пелосі на Тайвань і реакція Китаю

Як повідомлялося раніше, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявляла, що має намір відвідати Тайвань після 1 серпня. Американські видання Bloomberg і NBC з посиланням на джерела повідомляли, що 29 липня стартує турне офіційної делегації Конгресу США на чолі з Ненсі Пелосі країнами Азії. Очікуються візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру. Візит на Тайвань поки вказаний як "попередній".

Про те, чи слід Пелосі відвідати Тайвань, розгорнулися дебати. Це пов'язано зі зростанням стурбованості з приводу того, що Пекін може піти на військові дії проти демократичного Тайваню.

Члени Конгресу від обох партій закликають Пелосі не відмовлятися від візиту, кажучи про те, що відмова через протести Китаю буде рівносильна поступці Пекіну.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відправиться на Тайвань. Напередодні Чжао Ліцзянь, офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю, повторив, що Пекін "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Джо Байден не підтримав ідею Пелосі. Він сказав, що Міністерство оборони США проти відвідування Тайваню американськими офіційними особами.

"Військові вважають, що зараз це не дуже хороша ідея", - сказав він журналістам у середу ввечері.

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