Зокрема, наступне засідання Ради також буде виїзним.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов анонсував ще низку виїзних засідань РНБО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після засідання РНБО в Харкові.

Відповідаючи на запитання, чому засідання РНБО провели саме в Харкові, Данілов нагадав, що сьогодні там відбувся також Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України.

"Крім того, президент надав доручення наступне засідання, я можу вам сказати, у нас так само буде виїзне. І є сьогодні пропозиція від президента України, щоб не тільки в Києві відбувалися такі засідання Ради нацбезпеки та оборони України по важливих питаннях життєдіяльності нашої країни. І ми будемо по регіонах проводити такі засідання для того, щоб безпосередньо тут вирішувати, допомагати й спільно працювати", - сказав секретар РНБО.

На запитання, де саме відбудеться наступне виїзне засідання Ради, Данілов зауважив, що це визначає президент як голова РНБО.

"Воно буде в одному з наших або обласних центрів, або тих місць, які обере президент нашої країни. Це все залежить від нього. Він буде обирати в залежності від важливості, в залежності від того, які питання ми будемо розглядати", - пояснив секретар.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому засіданні Рада національної безпеки та оборони, зокрема, затвердила рішення про запровадження санкцій проти телеканалу "Наш" Євгена Мураєва.

Також РНБО "таємно" розглянула ситуацію на кордонах з РФ та в Азовському і Чорному морях.

Крім того, в РНБО вирішили максимально збільшити кількість військових, які будуть займатися питанням територіальної оборони.

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