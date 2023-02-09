Український президент зазначив, що вперше в історії ЄС надає військову допомогу такого масштабу.

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Європарламенті висловив подяку сучасним європейським лідерам, які безпрецедентно допомагають Україні.

"Матиму нагоду подякувати особисто главам держав, урядів Європи, чиї рішення за цей рік дозволили нашому континенту зробити те, що попередня хвиля лідерів вважала неможливим", - сказав він.

За словами Зеленського, Європа нарешті звільняється від руйнівної залежності від російського палива і очищається від корупційного впливу російських олігархів, захищається від російських агентів, які розглядали європейські країни як місце для полювання за опонентами російської диктатури.

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Український президент зазначив, що вперше в історії ЄС надає військову допомогу такого масштабу.

Крім того згадав Зеленський і про шлях України в ЄС. Він зауважив, що вірить у позитивну оцінку внутрішнім реформам, які проводяться незважаючи на війну.

"Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає, - членом Євросоюзу, що перемагає", - підсумував Зеленський.

Європейське турне Зеленського

8 лютого президент України Володимир Зеленський з неоголошеним візитом вирушив до країн Євросоюзу. Першою він відвідав Великобританію, де зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і виступив з промовою в британському парламенті. Крім того, українського лідера прийняв британський король Чарльз III.

Другою зупинкою став Париж, де Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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