Раніше Москва виступила проти прийняття Фінляндії та Швеції до складу НАТО.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров уточнив "вимоги" країни до Альянсу щодо невступу низки держав до НАТО.

Про це йдеться на сайті МЗС РФ.

Лавров заявив, що Росія домагатиметься виведення військ з Болгарії і Румунії.

"Йдеться про виведення іноземних сил, техніки і озброєння та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на вказану дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія", – відповів він.

Раніше Москва виступила проти прийняття Фінляндії та Швеції до складу НАТО, а також вимагає від Альянсу та США "гарантій" невступу України.

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За результатами перемовин заступник глави МЗС РФ поскаржився на "непробивну позицію" сторін щодо "гарантій безпеки".

Нагадаємо, у січні Росія направила Заходу свій ультиматум щодо інтеграції України в НАТО, які назвала "гарантіями безпеки". У Москві переконані, що війська Альянсу у Східній Європі загрожують їхній нацбезпеці.

Під приводом "захисту" безпеки РФ російські посадовці регулярно погрожують військовою інтервенцією на територію України.

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