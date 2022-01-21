Глава МЗС Росії Сергій Лавров уточнив "вимоги" країни до Альянсу щодо невступу низки держав до НАТО.
Про це йдеться на сайті МЗС РФ.
Лавров заявив, що Росія домагатиметься виведення військ з Болгарії і Румунії.
"Йдеться про виведення іноземних сил, техніки і озброєння та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на вказану дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія", – відповів він.
Раніше Москва виступила проти прийняття Фінляндії та Швеції до складу НАТО, а також вимагає від Альянсу та США "гарантій" невступу України.
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За результатами перемовин заступник глави МЗС РФ поскаржився на "непробивну позицію" сторін щодо "гарантій безпеки".
Нагадаємо, у січні Росія направила Заходу свій ультиматум щодо інтеграції України в НАТО, які назвала "гарантіями безпеки". У Москві переконані, що війська Альянсу у Східній Європі загрожують їхній нацбезпеці.
Під приводом "захисту" безпеки РФ російські посадовці регулярно погрожують військовою інтервенцією на територію України.