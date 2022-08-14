Керівник ОПУ вказав, що людей змушують жити без світла, води, опалення та прав.

Російська Федерація спеціально повертає тимчасово окуповані міста України в Середньовіччі. Загарбники змушують людей жити без тепла, води, газу і зв'язку.

Про це розповів керівник офісу президента Андрій Єрмак у своєму мікроблозі в Twitter.

"Росія в цій війні використовує прийом "машини часу", відкидаючи цілі українські міста в Середньовіччі. Люди живуть без світла, зв'язку, тепла, води і газу. Без прав і законного захисту", - йдеться в повідомленні.

При цьому Єрмак зазначив, що саме так живуть люди в самій Росії.

"Середньовіччя" - основна стаття експорту країни-агресора", - підсумував політик

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня окупанти зганьбилися із запуском газопостачання в Маріуполі. Зокрема, через годину після запуску пропав не тільки газ, але і вода і електроенергія.

Пізніше в Маріупольській міській Раді заявили, що у місті не буде якісної питної води і повноцінної подачі електроенергії, оскільки інфраструктура в місті на 90% зруйнована російськими окупантами. Через відсутність фахівців, замість 220 В окупанти подають 380, а пошкоджені будівлі і мережа призводять до пожеж в квартирах маріупольців.

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