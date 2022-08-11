Окупанти беруть воду зі Старокримського водосховища, але там технічна вода і її вистачить на 9 місяців.

У Маріуполі не буде якісної питної води та повноцінної подачі електроенергії, оскільки інфраструктура в місті на 90% зруйнована російськими окупантами.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

"Після окупації не було і не буде якісної питної води. Бо росіяни зруйнували ключове джерело водопостачання з Сіверського Донця. Відновити його неможливо. Потрібні мільярди гривень. Вони беруть воду зі Старокримського водосховища. Але там технічна вода і її обсягу вистачить лише на 9 місяців. До того ж система водовідведення також не працює. Затоплені всі насосні. Це 1,5-2 роки роботи", - пояснив ситуацію міський голова Вадим Бойченко.

У повідомленні міськради зазначається, що катастрофічна ситуація й з елекроенергією. Через відсутність спеціалістів, замість 220 В окупанти подають 380. А пошкоджені будинки та мережа призводять до пожеж у квартирах маріупольців.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня окупанти зганьбилися з запуском газопостачання у Маріуполі. Зокрема, через годину після запуску пропав не тільки газ, але й вода та електроенергія.

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