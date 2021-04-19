Голова МВС заявляє про необхідність рішень уряду та РНБО, щоб бути готовими на 100% до виконання завдань.

Напад на Україну у 2021 році не буде легкою прогулянкою для Росії, ворог зазнає величезних втрат.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час інспекції підрозділів МВС на лінії зіткнення, повідомляє Департамент комунікації відомства.

Міністр наголосив, що Росія може не розраховувати на легке захоплення України.

"Сьогодні ми подивились на взаємодію і озброєння підрозділів, починаючи з полку "Азов", а також подивимось на роботу берегових служб системи МВС, оскільки узбережжя Азовського моря - для нас пріоритетний напрямок з точки зору контролю країни та відсічі у випадку агресії та висадки ворожого десанту на територію України", - зазначив Аваков.

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Він наголосив, що всі підрозділи готові до виконання поставлених перед ними завдань.

За його словами, під час перевірки виявлено, що необхідні рішення уряду та Ради національної безпеки і оборони, низка адміністративних рішень щодо матеріального та військово-технічного забезпечення, "і будемо на 100% готові до виконання завдань".

"Починаючи з 2014 року, ми готуємось до наступу. Ми розраховуємо, що готовність вбереже нашу землю і наших солдат. Також розраховуємо, що у світової спільноти вистачить вміння та розуму втримати агресора від різких дій", - сказав Аваков.

При цьому зазначив, що готовність підрозділів кардинально відрізняється від тієї, яка була у 2014 році, - і з точки зору оснащення, і бойового досвіду, і ментальної готовності.

"Національна гвардія, поліцейські сили, прикордонники і навіть рятувальники, які значною мірою готові до ліквідації наслідків у зонах конфлікту, демонструють високий рівень підготовки. І хочу, щоб агресор зрозумів, напад на Україну не буде легкою прогулянкою, це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на нашу землю без нашої згоди", - наголосив Аваков.

В МВС нагадали, що на виконання завдання Генерального штабу та Верховного головнокомандувача, сьогодні, 19 квітня, міністр внутрішніх справ проінспектував позиції підрозділів системи МВС.

Спецпідрозділ "КОРД" продемонстрував дії, які застосовуватимуться у разі захоплення берегової споруди: її штурм та захоплення зловмисників шляхом десантування з води.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Надя Пришляк