Захоплення Росією Сєвєродонецька - це "відчутна перемога", але в Лисичанську чекає запеклий бій.

Росія відчуває, що в України зараз недостатньо озброєння, щоб відкинути її з Донбасу, а Захід нібито "втомився від війни".

Про це в ефірі Sky News заявив колишній глава командування об'єднаних сил Британії, сер Річард Берронс.

Але, хоча у військовому плані є прогрес, Москва усвідомлює, що "стратегічно" вона програє цю війну, каже сер Річард.

"Це держава - ізгой. Її економіка скоротиться, можливо, на 15% цього року. І якщо Україна зможе переозброїтися і переозброїться, то з часом поверне назад військову хвилю і почне викидати росіян. Отже, для Росії, напевно, час вирішує все", - зазначив експерт.

Захоплення Росією Сєвєродонецька - це "відчутна перемога", сказав Берронс, але в прилеглому Лисичанську, останньому великому місті Луганська, все ще утримуваному українськими військами, чекає запеклий бій.

"Росіяни ні в якому разі не повинні думати, що вони збираються просуватися далі вглиб Донбасу, не заплативши при цьому дуже високу ціну у вигляді втрачених молодих людей і знищеного обладнання", — сказав сер Річард.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська після захоплення Сєвєродонецька перейшли в наступ на Лисичанськ, де тримають оборону ЗСУ. Це місто - останній бастіон на шляху окупації всієї Луганської області.

Ворог також намагається відрізати українські сили від лінії постачання - траси Бахмут-Лисичанськ. Застосовує артилерію, авіацію і міномети.

Разом з тим росіяни б'ють по українських містах, не рахуючись з жертвами серед цивільного населення.

ЗСУ продовжують атакувати ворожі сили на захопленому росіянами острові Зміїний. За оновленими даними, бійці вже знищили три зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир С1" загарбників.

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