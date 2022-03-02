З-поміж іншого, будуть обговорювати припинення вогню.

Делегація Росії у повному складі приїхала на переговори з Україною до Білорусі. Водночас українська делегація, за словами представника країни-агресорки, прибуде у четвер, 3 березня.

Про це у коментарі пропагандистському РИА Новости заявив помічник президента РФ Володимир Мединський.

Він уточнив, що українські представники тільки виїхали з Києва. На неї очікують у четвер вранці.

Мединський зазначив, що з-поміж питань у порядку денному зустрічі буде припинення вогню.

Це вже другий раунд перемовин на тлі невиправданої агресії РФ проти України.

Члени російської делегації: помічник Путіна Володимир Мединський, заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, заступник глави МО РФ Олександр Фомін, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, посол Росії у Білорусі Борис Гризлов.

З боку Києва у Гомельську область вирушає той же склад делегації, що й був попереднього разу: глава МО Олексій Резніков, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, заступник глави МЗС Микола Точицький, радник глави ОП Михайло Подоляк, депутат Ради Рустем Умеров, перший заступник голови делегації України у ТКГ Андрій Костін.

За результатами першого раунду шестигодинних перемовин, за словами Подоляка, "сторони визначили низку пріоритетних тем, за якими намітилися певні рішення".

Ключовим питанням переговорів було негайне припинення вогню та відведення військ з української території.

Того ж дня росіяни продовжили бомбити українські міста й вбивати цивільних.

Вас також можуть зацікавити новини: