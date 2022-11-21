Всі рішення в рамках розслідування приймає виключно польська прокуратура.

Участь українських правоохоронців у розслідуванні падіння ракети біля кордону України може опинитися під загрозою. Прокуратура Польщі не погодиться на участь української сторони в інциденті в Переводіві.

"Такої юридичної можливості немає, і це суперечило б процедурі, не кажучи вже про інтереси слідства, в рамках якого розглядаються всі можливі версії, в тому числі і про те, що могла впасти зенітна ракета з України", - пише видання Rzeczpospolita.

При цьому наголошується, що політики вводять в оману, кажучи, що в розслідуванні беруть участь представник України і США, але нічого не відбувається.

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За даними видання, українські слідчі прибули в Переводіві до закінчення огляду польських слідчих і побачили уламки ракети і воронку. Водночас українці жодних процесуальних дій не проводили.

Крім того, журналісти спростували слова глави Міжнародного відділу канцелярії президента Польщі Якуба Кумоха про роботу на місці інциденту польсько-американської слідчої групи. Зазначено, що роль американських експертів полягає в наданні доступу до матеріалів з системи AWACS.

Відзначається, що всі рішення в рамках розслідування приймає виключно прокуратура Польщі. Участь іноземних слідчих, у тому числі українських, можлива в рамках міжнародної слідчої комісії, якої поки що немає.

"Загинули польські громадяни. Розслідування проводиться польською прокуратурою і співпрацюють з нею польськими службами. Зараз ведуться переговори з вироблення принципів співпраці, включаючи такі питання, як передача матеріалів або обмін показаннями", - зазначено в повідомленні.

Трагедія в Переводіві - що відомо

15 листопада після масованого ракетного удару росіян по Україні стало відомо про падіння ракет на в польському селі Переводів біля укринской кордону. В результаті інциденту загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда заявити, що впала ракета могла бути випущена українською системою противововздушной оборони. У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що не сумнівається, що в Польщі впала російська ракета. Також він запросив доступ до місця події для українських експертів.

20 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що слідство поки не отримало дані, які дозволили б точно встановити, звідки її випустили.

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