Лідери погодилися з важливістю продовження проведення дипломатії і стримування у відповідь на нарощування Росією військової потужності біля кордонів України.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Про підсумки переговорів поінформували в Білому домі.

Як повідомляється, предметом розмови стала російська агресія проти України.

Байден підтвердив прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України і повторив тезу про готовність дати відповідь Росії.

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками і партнерами дадуть відповідь швидко і рішуче на будь-яку подальшу російську агресію проти України", - зазначив він.

Також у Білому домі зауважили, що під час розмови два лідери погодилися "з важливістю продовження проведення дипломатії і стримування у відповідь на нарощування Росією військової потужності біля кордонів України".

Зеленський своєю чергою поінформував, що телефонна розмова тривала годину.

"Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію. Подробиці пізніше", - написав він у Twitter.

Напередодні, 11 лютого, Джо Байден у розмові з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявив, що атака росіян на Україну може відбутися "найближчими днями". Американський президент попередив главу Кремля Володимира Путіна про "швидку відповідь" в разі наступу.

11 лютого у зв'язку з високим ризиком бойових дій низка країн закликали своїх дипломатів покинути Україну.

Радник президента США Джейк Салліван того ж дня припустив, що вторгнення Росії може початися з ракетних ударів, і слідом за Байденом порадив американцям вилетіти з України протягом найближчих 48 годин.

Росія назвала озвучені прогнози США "нагнітанням ситуації" і "відвертою дезінформацією".

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