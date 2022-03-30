Очільник Міністерства закордонних справ РФ показав помилкове розуміння переговорного процесу, зазначили в українському МЗС.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що питання окупованих Криму і Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення українського суверенітету на цих територіях України.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Сергій Лавров (міністр закордонних справ РФ - Ред.) демонструє помилкове розуміння переговорного процесу. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України. На переговорах в Стамбулі українська делегація як раз передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети", - заявив Ніколенко.

Раніше Сергій Лавров заявив, що вважає прогресом нібито "розуміння українськими колегами того, що питання Криму і Донбасу остаточно вирішені".

Нагадаємо, російські війська вдерлися на територію України рано-вранці 24 лютого. Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Херсон і Миколаїв.

Потім між представниками української та російської сторін стартували мирні перемовини. Новий раунд переговорів між сторонами відбувся 29 березня у Стамбулі.

Один з українських перемовників - радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк - говорив, що українська сторона пропонує підписати договір про міжнародні гарантії безпеки для нашої держави.

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