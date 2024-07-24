Спікер зазначає, що напередодні було вирішено сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень законопроекту, яким може бути заборонена діяльність УПЦ МП.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук пояснив, що зараз відбувається з роботою парламенту, і наголосив, що це не "канікули".

Як зазначається у повідомленні на його сторінці у Facebook, "широко розтиражована заява про те, що нібито Верховна Рада України пішла на канікули, - не відповідає дійсності".

Спікер нагадав, що з 24 лютого 2022 року ВР працює в режимі єдиного засідання. "І за цей час жоден народний депутат України не отримав щорічної оплачуваної відпустки, оскільки під час воєнного стану Верховна Рада України не може мати "канікули", щорічні відпустки чи інші технічні перерви у своїй роботі", - зазначив він.

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Водночас, додав Стефанчук, робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності народних депутатів України: кожен з них працює у комітетах (де готуються законопроекти для голосування у залі), у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю та займаються міжпарламентською діяльністю тощо.

"З огляду на те, що вчора було ухвалено рішення сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону №8371 із метою його якнайшвидшого внесення та голосування у залі, парламентарії будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема і тісно пов’язаними з підготовкою цього законопроекту", - пояснив голова ВР.

Так, підкреслив він, "на жодні "канікули" з моменту повномасштабного вторгнення Верховна Рада України не ходила та не піде, до моменту нашої Перемоги".

Як відомо, 23 липня засідання парламенту завершилося блокуванням трибуни через вимогу винести на розгляд ВР законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій (№8371).

Московська церква в Україні - подробиці

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня ВР ухвалила в першому читанні законопроект (№8371), яким може бути заборонена діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Йдеться про те, щоб на території України було заборонено діяльність релігійних організацій, які пов'язані з Росією, зокрема йдеться про УПЦ МП.

5 березня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити закон, який має покласти край діяльності російської церкви в Україні.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович зазначав, що російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону.

За його словами, в разі голосування "за" закон, російська православна церква та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено.

21 травня у ВР дві фракції вимагали поставити на розгляд законопроект "про заборону московської церкви". Відбувалися перемовини між керівниками фракцій, але не було досягнуто домовленостей. Так, було заблоковано трибуну Ради. Через блокування Стефанчук оголосив перерву в засіданні парламенту до наступного засідання.

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