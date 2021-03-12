Глава МЗС закликає Росію відмовитися від агресивної політики проти України.

Міністерство закордонних справ закликає Європейський Союз до готовності посилювати обмежувальні заходи проти Російської Федерації в разі подальшого загострення агресії проти України.

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Про це йдеться у заяві МЗС України щодо продовження персональних санкцій ЄС за агресію РФ проти України.

Зокрема, зовнішньополітичне відомство заявляє, що рішення про продовження санкцій "є беззаперечним свідченням того, що ЄС залишається надійним партнером України у її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності".

"Російська Федерація має негайно припинити агресію проти України і повернутися до виконання своїх міжнародно-правових та політичних зобов’язань. У разі подальшого продовження та ескалації Росією агресивних дій щодо України, реакція міжнародної спільноти має бути адекватною, а санкції посилені", - наголошується у заяві.

Своєю чергою, глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter привітав рішення Євросоюзу продовжити санкції проти фізичних і юридичних осіб РФ за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

"Вітаю рішення ЄС продовжити на 6 місяців персональні санкції за агресію РФ проти України. Санкції ЄС мають залишатися чинними до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. РФ повинна відмовитися від агресивної політики щодо нашої держави", - заявив Кулеба.

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Автор: Віталій Саєнко