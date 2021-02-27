Данілов заявив, що напередодні засідання Радбез ретельно готує всі документи.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на слова скандального депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича, що військові звання у генералів, котрі потрапили 26 лютого під санкції за зраду України, може нібито відібрати лише суд.

Коротка перепалка між Даніловим і Шуфричем сталася в ефірі Свободи Савіка Шустера.

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Спершу секретар РНБО, звітуючи про рішення Радбезу 26 лютого, нагадав, що на засіданні було ухвалено доручити Кабінету міністрів розробити законопроект про подвійне громадянство, а також детально дослідити імовірні громадянства РФ деяких нардепів.

«І всі люди, які мають сьогодні другий паспорт і депутатські мандати, повинні задуматися…», – почав секретар РНБО. Його раптом перебив Шуфрич фразою: «Згоден». Данілов одразу ж відреагував: «Прошу? Ну ви так само, так».

Уже за кілька хвилин депутат ОПЗЖ взяв слово.

«Хочу сказати, що дійсно за місцем і родиною народження я маю право на чеський, словацький, угорський паспорт і так сталося, що й російський, тому що народився на території колишнього СРСР. Але хочу заявити: я маю виключно український паспорт, і якщо хтось доведе, що (маю інший – УНІАН), я негайно складу мандат і відмовлюся навіть від державних нагород», – виправдався Шуфрич.

Далі він продовжив коментувати нові санкції РНБО.

«Позбавлення військових орденів можливе виключно після рішення суду щодо встановлення цими особами тяжкого злочину», – заявив Шуфрич.

Данілов підтвердив, що, як тільки президент Володимир Зеленський підпише указ, усі 10 осіб з офіцерського вищого чину, котрі зрадили Україну та підтримали агресію Росії, будуть позбавлені усіх звань.

«І вся ця нісенітниця, яку каже пан Нестор Шуфрич, що можна лише за рішенням суду, це ви можете десь казати в іншому місці, але точно не на засіданні РНБО. Ми дуже ретельно готуємо всі документи», – зауважив секретар Радбезу.

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Автор: УНІАН