Володимир Зеленський / фото REUTERS
Сайт президента України, а також СБУ, НАБУ та інших відомств за нижчим рангом одночасно "лягли".
Спроба зайти на них призводить до того, що браузер віддає відповідь "Не вдається отримати доступ до сайту - перевищено час очікування відповіді".
Точна причина неполадки в даний момент невідома, але, враховуючи синхронність в збої, можна припустити, що всі ці сайти піддалися хакерської DDoS-атаці. Жодна зі служб ще не пояснила раптової поломки.
В даний час недоступні сайти:
- Офісу Президента
- СБУ
- НАБУ
- Служби зовнішньої розвідки
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту
Інші відомчі ресурси працюють.
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