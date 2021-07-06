Найімовірніше, за масштабною "поломкою" веб-ресурсів стоїть хакерська атака.

Сайт президента України, а також СБУ, НАБУ та інших відомств за нижчим рангом одночасно "лягли".

Спроба зайти на них призводить до того, що браузер віддає відповідь "Не вдається отримати доступ до сайту - перевищено час очікування відповіді".

Точна причина неполадки в даний момент невідома, але, враховуючи синхронність в збої, можна припустити, що всі ці сайти піддалися хакерської DDoS-атаці. Жодна зі служб ще не пояснила раптової поломки.

В даний час недоступні сайти:

Офісу Президента

СБУ

НАБУ

Служби зовнішньої розвідки

Державної служби спеціального зв'язку та захисту

Інші відомчі ресурси працюють.

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Автор: Андрій Софін