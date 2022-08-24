Данілов переконаний, що не попереджати українців про майбутнє вторгнення було правильним рішенням.

Україна фактично готувалася до війни з грудня 2019 року.

Про це в інтерв'ю Wyborcza заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, повномасштабне вторгнення РФ "не було несподіванкою".

"Ми знали, що рано чи пізно це станеться. Але ми не очікували, що росіяни будуть атакувати одночасно з усіх боків. Напад Білорусі став для нас великим випробуванням, хоча ми теж готувалися до такого сценарію", – сказав Данілов.

Він також наголосив, що заздалегідь були створені безпечні умови для роботи органів влади, зокрема, президента, в такій ситуації.

"Ми фактично готувалися до війни з грудня 2019 року, і всі твердження про те, що ми нею не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Якби ми не готувалися до війни, сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі. Завдяки тому, що ми стримували цей натиск, завдяки тому, що ми знищували їх тут десятками або сотнями, сьогодні Європа живе трохи іншим життям", - додав він.

Коментуючи критику на адресу української влади у зв'язку з тим, що напередодні вторгнення українців заспокоювали і запевняли, що нападу не буде, Данілов заявив: "Я переконаний, що це було правильне рішення. Судити доводиться за результатами, а побачити їх можна тільки за деякий час. Сьогодні, після півроку війни, ми бачимо, що сценарій обраний правильний. Ми не допустили внутрішньої дестабілізації, на яку сподівався Путін".

Секретар РНБО зауважив, що якби громадян попередили про те, що скоро почнеться повномасштабна війна, це було б на користь ворогові.

"Важко уявити собі наслідки, якщо ми скажемо населенню: "Завтра вас уб'ють". Так ми втратимо державу. І тоді плани Путіна здійсняться. Але ми готували суспільство. Ви бачили зростання патріотичних настроїв в середині лютого", – зазначив він.

Як писав УНІАН, Данілов повідомляв, що влада України знала, що Росія нападе, ще в листопаді 2021 року.

Водночас початку вторгнення російських військ очікували 22 лютого, а не 24 лютого.

Раніше в Офісі президента пояснили, чому українцям не розповіли про неминучість повномасштабного вторгнення РФ.

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