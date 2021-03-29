Служба безпеки України затримала ще одного фігуранта справи Семена Семенченка - екс-командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського з позивним "Гал".
Читайте такожВикриття "приватної армії": один з фігурантів справи про нелегальну "ПВК" прокоментував звинуваченняПро це повідомляє "24 канал" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Спочатку Виногродського, ймовірно, викликали на допит. У Печерському суді Києва 29 березня йому обирають запобіжний захід.
Про затримання Виногродського на своїх сторінках у Facebook повідомляли й командир батальйону ОУН Микола Коханівський та активіст Юрій Хорт.
Хорт писав, що сьогодні на 10 ранку Виногродського викликали на допит у СБУ, а на 15:30 було призначено суд. Про суд повідомив і Коханівський.
"Друга Гала вже привезли до суду, суд ще не розпочався. Степан Хмара як поручитель з боєм пройшов до зали суду, мене ж поки не пускають, посилаються на карантин, але обіцяють пустити, як почнеться засідання, бо ми поручителі", - додав Коханівський.
Справа Семенченка
- 24 березня Служба безпеки України повідомила про викриття та припинення діяльності незаконного збройного формування, так званої "приватної військової компанії". В організації угрупування підозрюють колишнього нардепа Семена Семенченка та "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка.
- За інформацією СБУ, діяльність "ПВК" була спрямована на вчинення важких злочинів, зокрема, проти нацбезпеки України.
- Підозрюваним обрали запобіжні заходи. Шевченка взяли під варту до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 млн грн. Семенченка триматимуть в СІЗО два місяці, і права внести заставу він не матиме.
- Інших фігурантів, зокрема, Олександра Новікова, Сергія Акимовича та Ігоря Орленка відправили під цілодобовий домашній арешт.
- Після обрання запобіжного заходу Семенченка госпіталізували.
- У 2017 році Виногродського вже затримували за підозрою у скоєнні розбійного нападу на охоронця одного з приватних сільськогосподарських підприємств Кіровоградщини.
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