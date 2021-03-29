Спочатку його, ймовірно, викликали на допит.

Служба безпеки України затримала ще одного фігуранта справи Семена Семенченка - екс-командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського з позивним "Гал".

Читайте такожВикриття "приватної армії": один з фігурантів справи про нелегальну "ПВК" прокоментував звинуваченняПро це повідомляє "24 канал" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Спочатку Виногродського, ймовірно, викликали на допит. У Печерському суді Києва 29 березня йому обирають запобіжний захід.

Про затримання Виногродського на своїх сторінках у Facebook повідомляли й командир батальйону ОУН Микола Коханівський та активіст Юрій Хорт.

Хорт писав, що сьогодні на 10 ранку Виногродського викликали на допит у СБУ, а на 15:30 було призначено суд. Про суд повідомив і Коханівський.

"Друга Гала вже привезли до суду, суд ще не розпочався. Степан Хмара як поручитель з боєм пройшов до зали суду, мене ж поки не пускають, посилаються на карантин, але обіцяють пустити, як почнеться засідання, бо ми поручителі", - додав Коханівський.

Справа Семенченка

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Автор: Катерина Комолова