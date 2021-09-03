Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду.

Апеляційний суд залишив у СІЗО колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у причетності до створення "приватної військової компанії".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду.

Заслухавши доводи сторін, судді вирішили відмовити адвокатам Семенченка у задоволенні апеляційної скарги та залишити його під вартою.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 вересня, Солом'янський райсуд Києва розглядав клопотання захисників про зміну Семенченку запобіжного заходу на будь-який, що не передбачає тримання під вартою.

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Під час виступу на засіданні Семенченко повідомив, що йому зле. Йому викликали "швидку".

Медики "швидкої" допомоги рекомендували госпіталізацію колишньому народному депутату Семену Семенченку, який голодує вже 36 днів, однак він вирішив продовжити виступ на засіданні суду.

Справа Семенченка - довідка УНІАН

24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".

У цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам.

Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого широкій публіці як "позаштатний агент НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою у 5 млн грн. 30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО.

Того ж дня суд відправив Семенченка під варту без права на внесення застави.

29 березня джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення "ПВК" - колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

14 травня стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. За даними СБУ, Семенченко організував передачу грошей на придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину.

14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

22 липня Семенченко заявив, що брав участь у спецоперації української розвідки щодо ситуації в Білорусі, а справа проти нього нібито відкрита за запитом російських спецслужб.

26 липня Солом'янський райсуд Києва знову відправив Семенченка до СІЗО.

Автор: Антоніна Доломанжи