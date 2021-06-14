Згідно з даними журналістів, у шорт-листі є чотири прізвища.

В Офісі президента України сформували шорт-лист із кандидатів на посаду прес-секретаря Володимира Зеленського.

Про це повідомиляє видання "РБК-Україна" з посиланням на джерело в Офісі президента.

Згідно з даними журналістів, у шорт-листі поки чотири прізвища: серед кандидатів – речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко та ведучий телеканала "Україна 24" Сергій Нікіфоров, а от інших двох прізвищ поки не називають.

Також повідомляється, що остаточне рішення щодо кандидатури прес-секретаря Зеленського очікують найближчим часом.

Водночас видання УП частково підтвердило цю інформацію, а близькі до ОПУ нардепи розповіли, якого прес-секретаря шукають на Банковій.

"Для Офісу важливо, щоб людина не гралася в політику, не була самостійною, не "ляпала" зайвого, озвучувала узгоджені меседжі без імпровізації, не залазила у кулуарщину і в побудову власного бренду. Щоб людина була вихованою, вміла коректно поводити себе з медіа і розуміла, як у співпрацювати з журналістами", - зазначили там.

Звільнення Юлії Мендель: що відомо

Юлія Мендель йде з посади прес-секретаря президента України Володимира Зеленського і займе нову посаду.

За даними ЗМІ, прес-секретар намагається піти з посади вже втретє.

Мендель стала спікером Зеленського в липні 2019 року, незабаром після його обрання президентом України.

До цього вона працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо", "112 Україна" та "Інтер", співпрацювала з виданнями The New York Times і Politico.

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Автор: Олег Давигора